В Новосибирской области подтвердили более 20 случаев клещевого энцефалита

В Новосибирской области сохраняется напряжённая ситуация с клещевыми инфекциями. Ежедневно жители региона обращаются за медицинской помощью после укусов клещей, а среди пострадавших уже зарегистрированы случаи клещевого энцефалита.
По словам медиков, в текущем сезоне, как и годом ранее, фиксируется значительное число тяжёлых форм заболевания. Все заболевшие энцефалитом оказались непривитыми.
«Лабораторно подтверждено уже более 20 случаев клещевого энцефалита. Много тяжёлых пациентов, с поражением нервной системы. В реанимации сейчас есть больные. Ни один из заболевших не был привит. То, что мы сейчас видим, позволяет предположить, что сезон будет очень непростым», — рассказала Infopro54 главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.
Медики отмечают, что нынешняя обстановка напоминает прошлогоднюю. В начале июня 2025 года в регионе было зарегистрировано 28 случаев клещевого энцефалита, при этом у многих пациентов развились серьёзные осложнения, включая менингоэнцефалиты, парезы и параличи. Врачи вновь подчёркивают, что наиболее эффективным способом защиты остаётся вакцинация. Она не исключает сам факт укуса клеща, однако существенно снижает риск тяжёлого течения болезни, инвалидности и смерти.
Кроме энцефалита, в этом сезоне в области подтверждено по восемь случаев риккетсиоза и боррелиоза (болезни Лайма). Ранее эти инфекции считались менее опасными, однако в 2024 и 2025 годах в регионе были зафиксированы смертельные случаи риккетсиоза. В связи с этим специалисты призывают не недооценивать угрозу.
Поскольку вакцин против боррелиоза и риккетсиоза не существует, врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе: носить закрытую одежду, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и близких на наличие клещей, а при появлении любых симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.