В Новосибирской области подтвердили более 20 случаев клещевого энцефалита

«Лабораторно подтверждено уже более 20 случаев клещевого энцефалита. Много тяжёлых пациентов, с поражением нервной системы. В реанимации сейчас есть больные. Ни один из заболевших не был привит. То, что мы сейчас видим, позволяет предположить, что сезон будет очень непростым», — рассказала Infopro54 главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.