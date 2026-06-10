В Петербурге мужчина сжег шесть машин из-за сбитого кота

Инцидент произошел 11 января около 02:56 во дворе дома № 7 по Дунайскому проспекту в Московском районе города. По сообщению очевидцев, на парковке загорелся автомобиль. Прибывшие на место спасатели и полицейские установили, что огонь быстро перекинулся на соседние транспортные средства. В итоге пять машин выгорели полностью, а шестая была частично повреждена.