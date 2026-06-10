В Петербурге мужчина сжег шесть машин из-за сбитого кота

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 66-летнего местного жителя, который устроил крупный пожар на парковке, чтобы отомстить за гибель своего кота. В результате поджога полностью сгорели пять машин, еще одна получила повреждения. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 11 января около 02:56 во дворе дома № 7 по Дунайскому проспекту в Московском районе города. По сообщению очевидцев, на парковке загорелся автомобиль. Прибывшие на место спасатели и полицейские установили, что огонь быстро перекинулся на соседние транспортные средства. В итоге пять машин выгорели полностью, а шестая была частично повреждена.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).
Спустя несколько месяцев оперативникам уголовного розыска Московского района удалось установить личность подозреваемого. 8 июня в 16:00 66-летний неработающий житель того же дома был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
По словам задержанного, ранее водитель одного из сгоревших автомобилей (минивэна Hyundai H1) сбил его кота, который гулял во дворе. Мужчина решил поджечь машину обидчика, однако огонь распостранился на всю парковку.