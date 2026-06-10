Лишил жизни самого близкого человека: житель Приморья до смерти избил свою мать табуреткой

В Пограничном округе Приморья произошла страшная семейная трагедия — там взрослый сын в состоянии алкогольного опьянения лишил жизни свою пожилую мать. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июня. 35-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил скандал с собственной матерью. На почве внезапно вспыхнувшей неприязни мужчина схватил кухонный табурет и нанес потерпевшей множественные удары по голове, от полученных тяжелых травм женщина впоследствии скончалась в больнице.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ.
Суд избрал для фигуранта самую строгую меру пресечения — его заключили под стражу на два месяца. Теперь мужчине предстоит ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.