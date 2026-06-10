Лишил жизни самого близкого человека: житель Приморья до смерти избил свою мать табуреткой

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июня. 35-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил скандал с собственной матерью. На почве внезапно вспыхнувшей неприязни мужчина схватил кухонный табурет и нанес потерпевшей множественные удары по голове, от полученных тяжелых травм женщина впоследствии скончалась в больнице.