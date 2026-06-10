В Самаре девушка выманила у кавалеров 7 млн рублей

Корреспонденту Волга Ньюс стали известны некоторые детали этого дела. Так, с первой жертвой — парнем, работавшим электромонтером, — девушка по имени Екатерина общалась с 2023 по 2025 год. В какой-то момент она заявила ему, что беременна от него и ей нужны деньги на обследования. Молодой человек переводил или отдавал наличными суммы до 150 тыс. рублей. Выдуманная беременность кончилась «выкидышем». Но затем девушка придумала вторую и даже рассказывала парню, что родила, но ребенок умер от инфекции. На похороны и гроб она также просила денег. Всего ухажер передал девушке около 2 млн руб., а когда заподозрил, что у нее есть еще один мужчина, написал заявление в полицию.