Белорус умер после укуса осы, когда наступил на нее. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
Согласно данным управления Следственного комитета по Минской области, 52-летний житель Минского района вместе со своей женой приехал на дачу, которая находится в одном из садовых товариществ Пуховичского района.
Как рассказала супруга, вечером 8 июня 2026 года после покоса травы, мужчина заходил в помещение и наступил на осу. Он отказался принять антигистаминное средство. В какой-то момент состояние белоруса ухудшилось — появились слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания.
Жена вызвала скорую медицинскую помощь, но реанимационные мероприятия не дали результатов. Предполагаемой причиной смерти мужчины стал анафилактический шок.