Белорус умер после укуса осы, когда наступил на нее

Как рассказала супруга, вечером 8 июня 2026 года после покоса травы, мужчина заходил в помещение и наступил на осу. Он отказался принять антигистаминное средство. В какой-то момент состояние белоруса ухудшилось — появились слюнотечение, затрудненное дыхание, потеря сознания.