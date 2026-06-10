В Башкирии банда перевыпускала сим-карты погибших бойцов.

Как сообщает пресс-служба МВД России, организаторы криминальной схемы вовлекли в нее сотрудников офисов продаж операторов мобильной связи. За вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч рублей они перевыпускали сим-карты, в том числе принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести участникам СВО. Восстановленные номера использовались для звонков их родственникам. С помощью угроз и психологического давления аферисты под различными предлогами требовали у них деньги. Всего банда успела перевыпустить более 30 сим-карт, уточнили в пресс-службе УФСБ Башкирии.