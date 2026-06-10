Пьяный 63-летний водитель врезался в опору ЛЭП под Воронежем

В Аннинском районе 63-летний водитель «Ауди 100», по данным регионального ГУ МВД, в нетрезвом состоянии не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в полиции сообщили 10 июня.