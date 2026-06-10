Рабочего засыпало землей в траншее глубиной четыре метра: мужчина чудом выжил

Инспекция установила несколько нарушений. Стенки траншеи глубиной около четырех метров не укрепили — этот момент не предусмотрели в плане производства работ. Работы в траншее относятся к категории повышенной опасности и требуют оформления наряда-допуска, однако его не выдавали. Кроме того, рабочий приступил к обязанностям монтажника без инструктажей, обучения охране труда и стажировки на рабочем месте.