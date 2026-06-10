Чиновника в Волжском будут судить за взятки и махинации с детской площадкой

По версии следствия, чиновник по фамилии Петров провернул хитрую схему с детской площадкой. Он заключил договор с фирмой «ВСП Групп» на поставку оборудования почти на 6 миллионов рублей. Деньги выделили по программе «Формирование комфортной городской среды». Чтобы обойти конкурс и не привлекать других поставщиков, Петров оформил договор с этой компанией как с единственным поставщиком.