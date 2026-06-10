Новосибирский суд скостил срок виновнику ДТП, в котором погиб ребенок

Новосибирский областной суд пересмотрел дело о трагическом ДТП в Бердске, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Судебная коллегия изменила приговор, вынесенный ранее Владимиру Романову.
Первоначально Бердский городской суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также лишил его водительских прав на три года. Однако прокуратура, защита осуждённого и потерпевшие подали апелляционные жалобы, не согласившись с решением.
В ходе нового разбирательства Новосибирский областной суд принял во внимание смягчающее обстоятельство — оказание помощи пострадавшему непосредственно после аварии. В итоге мера наказания была смягчена. Срок лишения свободы для Владимира Романова сокращён до 2 лет и 11 месяцев, а место отбывания заменено на колонию-поселение. Гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда остались без изменений. Приговор вступил в законную силу.