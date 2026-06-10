Петербургский мошенник продал фейковые парковочные места за 4 млн

Задержание прошло вечером 9 июня у дома 145 по Лиговскому проспекту. Подозреваемый не намеревался выполнять взятые на себя обязательства. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ранее в Петербурге также пресекались мошеннические схемы с продажей несуществующих активов, в том числе через подделку документов. Расследование продолжается, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды.