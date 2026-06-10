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В лесах Красноярского края из-за пожаров ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Красноярского края.

С 10 июня в лесах Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации. Постановление об этом появилось на сайте регионального правительства.

Такое решение приняли из-за жаркой и сухой погоды, а также высокой грозовой активности. В постановлении даны указания всем профильным службам мобилизовать силы и средства, усилить готовность к возможному тушению лесных пожаров.

Органам местного самоуправления поручено провести разъяснительную работу с населением и ограничить пребывание граждан в лесах.

На утро 10 июня в лесах Красноярского края действуют 44 пожара на площади 4,7 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Борском, Северо-Енисейском, Енисейском, Нижне-Енисейском, Мотыгинском, Терянском, Невонском, Хребтовском, Кодинском, Большемуртинском, Таежинском и Усольском лесничествах. Борьбу с огнем ведут 650 человек и 73 единицы техники.

Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт VSE42.Ru, двое друзей украли у государства 350 тысяч для своей рыбалки.