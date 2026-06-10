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Мужчина познакомился со школьником в чат-рулетке и совратил ребенка

В Краснодаре осужден 41-летний мужчина за половое преступление против школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре вынесли приговор 41-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Подсудимый познакомился в чат-рулетке с 10-летним мальчиком. Вместе они играли в компьютерные игры — так взрослый мужчина добился доверия ребенка. Он узнал, где живет мальчик, и несколько раз встречался с ним.

«Во время этих встреч мужчина совершал в отношении мальчика преступления сексуального характера, снимая происходящее на видео», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Мальчик никому ни о чем не рассказывал. Никто не знал о встречах подсудимого и ребенка. Но мужчина на этом не остановился. На улице он подошел еще к одному потерпевшему, который рассказал о том, что случилось, взрослым.

Подсудимый полностью признал вину. В суде он сказал, что рад задержанию. По словам подсудимого, таким образом его остановили.

Виновному назначили 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, которая связана с работой с детьми, на 17 лет.