В Омске гость украл 290 тысяч рублей из коробки конфет

С заявлением о краже в полицию обратилась 21-летняя жительница Омской области. Девушка рассказала, что работает воспитателем и регулярно откладывает часть заработка. Сбережения она оставляла на хранение у родителей в Омске, считая такой способ надёжным. Однако несколько дней назад выяснилось, что накопленные 290 тысяч рублей исчезли.