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В Омске гость украл 290 тысяч рублей из коробки конфет

Преступника уже поймали.

Источник: Om1 Омск

В Омске 18-летний парень похитил у знакомой семьи 290 тысяч рублей, которые девушка-воспитатель несколько лет откладывала с зарплаты. Деньги хранились в коробке из-под конфет в квартире её родителей.

С заявлением о краже в полицию обратилась 21-летняя жительница Омской области. Девушка рассказала, что работает воспитателем и регулярно откладывает часть заработка. Сбережения она оставляла на хранение у родителей в Омске, считая такой способ надёжным. Однако несколько дней назад выяснилось, что накопленные 290 тысяч рублей исчезли.

Сотрудники полиции опросили всех жильцов квартиры и установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что в день пропажи в гостях у младшей сестры потерпевшей находился её 18-летний знакомый. Семья хорошо знала молодого человека и доверяла ему. Утром девушка уехала сдавать экзамен, оставив гостя одного дома.

Когда вечером родственники обнаружили пропажу денег, парень отрицал свою причастность к случившемуся. Однако позже в отделе полиции признался в краже.

По его словам, он случайно нашёл в шкафу коробку из-под конфет, внутри которой находилась крупная сумма наличных. Молодой человек решил забрать деньги, поскольку имел долг в размере 500 тысяч рублей. Похищенные средства он сразу передал в счёт его погашения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.