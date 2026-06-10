В Москве задержали подростков, заложивших взрывчатку в машину сотрудника НПО

9 июня на городской парковке на улице Введенского произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из научно-производственных объединений. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, за взрывом стояла организованная схема с участием двух несовершеннолетних. Девушка-подросток по указанию неустановленных кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его несовершеннолетнему молодому человеку. Тот, в свою очередь, установил на автомобиль жертвы взрывчатку, а также GPS-трекер для слежения за перемещениями владельца машины.
Благодаря своевременным действиям оперативных служб тяжких последствий удалось избежать. Оба подростка задержаны.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы устанавливают личности кураторов, которые координировали действия несовершеннолетних исполнителей.