В Москве задержали подростков, заложивших взрывчатку в машину сотрудника НПО

По данным следствия, за взрывом стояла организованная схема с участием двух несовершеннолетних. Девушка-подросток по указанию неустановленных кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его несовершеннолетнему молодому человеку. Тот, в свою очередь, установил на автомобиль жертвы взрывчатку, а также GPS-трекер для слежения за перемещениями владельца машины.