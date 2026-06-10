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В Москве задержали подростков, заложивших взрывчатку в машину сотрудника НПО

Взрыв автомобиля на улице Введенского в Москве не привел к жертвам благодаря оперативным действиям служб. Выяснилось, что девушка и юноша по заданию неизвестных кураторов установили взрывное устройство на машину сотрудника научного объединения. Оба несовершеннолетних задержаны, возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

9 июня на городской парковке на улице Введенского произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из научно-производственных объединений. Пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, за взрывом стояла организованная схема с участием двух несовершеннолетних. Девушка-подросток по указанию неустановленных кураторов забрала взрывное устройство из тайника и передала его несовершеннолетнему молодому человеку. Тот, в свою очередь, установил на автомобиль жертвы взрывчатку, а также GPS-трекер для слежения за перемещениями владельца машины.

Благодаря своевременным действиям оперативных служб тяжких последствий удалось избежать. Оба подростка задержаны.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы устанавливают личности кураторов, которые координировали действия несовершеннолетних исполнителей.

СК