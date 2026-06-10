В Хакасии двое самокатчиков стали фигурантами уголовных дел

В Абакане расследуются уголовные дела после ДТП с электросамокатами. Об этом рассказали в краевом СК.
Вечером 7 июня на площади у спорткомплекса имени Н. Г. Булакина девушка на СИМ сбила десятилетнего мальчика. Ребенок получил различные ушибы. Спустя сутки, вечером 8 июня, на проезде Северном неизвестный горожанин наехал на трехлетнюю девочку.
Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас следователи устанавливают местонахождение виновников ДТП. Заведены два уголовных дела по статье «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».
Тем временем, Запад24 сообщает, что в Ужурском округе приставы взыскали с экс-директора школы ущерб за трудоустройство «мертвых душ».