МЧС: причину пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде продолжают устанавливать

Специалисты продолжают устанавливать причины пожара, произошедшего 5 апреля в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде. Для этого проводятся пожарно-технические экспертизы и лабораторные исследования материалов, изъятых с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
К работе привлекли специалистов Всероссийского ордена «Знак Почёта» научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории. В ходе осмотра места происшествия были исследованы строительные конструкции, электропроводка и другие элементы здания. Для дальнейшего изучения обстоятельств возгорания эксперты изъяли образцы материалов и провели ряд исследований, в том числе морфологический, металлографический и рентгенофазовый анализы.
«После получения результатов исследований была проведена реконструкция процесса возникновения и развития пожара. На основании собранных данных специалисты проанализировали обстоятельства происшествия и сформировали основные версии возникновения возгорания», — рассказывают в ведомстве.
В настоящее время продолжаются испытания элементов фасадной системы, демонтированных на месте происшествия. Специалисты изучают характеристики использованных материалов, включая их горючесть.
Окончательные выводы о причинах пожара планируется сделать после завершения всех исследований.
Ранее была названа предварительная причина пожара в торговом центре «Гиант». «По предварительной информации, 5 апреля в дневное время при проведении в здании ТЦ “Гиант” на Московском проспекте в Калининграде работ с использованием источника повышенной опасности было допущено возгорание системы вентилируемого фасада. В результате этого в здании ТЦ произошел пожар, повлекший уничтожение и повреждение имущества в крупном размере», — рассказал старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Дмитрий Попов.
Напомним, что 5 апреля примерно в 14:00 в торговом центре «Гиант», расположенном на Московском проспекте в Калининграде, начался пожар. Как сообщили в МЧС региона, огонь распространился по фасаду здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили. В течение дня площадь пожара увеличивалась и, по данным ведомства, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. 15 апреля стало известно, что ТЦ хотят отремонтировать.
По предварительным данным прокуратуры, возгорание началось во время проведения работ с использованием источника повышенной опасности, было допущено возгорание системы вентилируемого фасада. В результате происшествия возбуждено уголовное дело.