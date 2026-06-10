В Самаре подрядчик из «дела минстроя» обанкротился из-за многомиллионных долгов

Эти факты легли в основу уголовного дела против экс-главы регионального минстроя Николая Плаксина: ему инкриминировали превышение должностных полномочий и служебный подлог. В июле 2025 года суд назначил бывшему чиновнику четыре года колонии общего режима и двухлетний запрет на работу в госорганах. В феврале 2026 года областной суд скорректировал приговор: срок сократили до 3 лет, эпизод со служебным подлогом исключили, а статью о превышении полномочий переквалифицировали на менее тяжкую.