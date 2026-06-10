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В Крыму мошенники начали торговать топливными талонами

Мошенники начали продавать топливные талоны на фоне проблем с топливом в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

На фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму мошенники начали торговать топливными талоны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Преступники начали создавать каналы в мессенджерах. Там мошенники предлагают купить топливные талоны по выгодной цене. При этом аферисты требуют быстро принять решение. Они настаивают на переводе денег и «успеть купить», пока предложение не закончилось.

«Мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют свои сценарии под темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик», — говорится в сообщении.

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