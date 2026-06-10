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18 нижегородцев погибли на воде с начала года

С начала 2026 года на водоемах региона зафиксировано 24 происшествия.

Источник: Нижегородская правда

18 человек, в том числе двое несовершеннолетних, утонули в Нижегородской области с начала 2026 года Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Всего на водоемах было зафиксировано 24 происшествия, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом выросло число погибших на воде — в 2025 году за такой же период утонули 10 человек.

С начала 2026 года сотрудники МЧС спасли 13 человек.

В ведомстве отметили, что главной причиной трагедий с участием детей остаётся недостаточный контроль со стороны родителей и других взрослых.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что подросток утонул, пытаясь переплыть озеро в Нижегородской области.

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