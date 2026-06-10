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В Самаре водитель Lada Granta сбил двух человек на пешеходном переходе

Один из пострадавших попал в больницу после ДТП на улице Физкультурной в Самаре.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре утром 9 июня водитель Lada Granta сбил двух пешеходов на регулируемом переходе. Авария произошла в Промышленном районе на улице Физкультурной возле дома № 96 в 09:00. 58-летний мужчина попал в больницу, женщина 49 лет не пострадала. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. 62-летний водитель допустил наезд», — рассказали в ведомстве.

Водитель двигался по улице Физкультурной в направлении улицы Калинина. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.