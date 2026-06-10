В Самаре водитель Lada Granta сбил двух человек на пешеходном переходе

В Самаре утром 9 июня водитель Lada Granta сбил двух пешеходов на регулируемом переходе. Авария произошла в Промышленном районе на улице Физкультурной возле дома № 96 в 09:00. 58-летний мужчина попал в больницу, женщина 49 лет не пострадала. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.