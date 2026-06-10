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В Прикамье 13-летняя девочка спасла брата из горящей квартиры

Она попыталась потушить огонь сама, набрав тазик воды.

13-летняя девочка спасла брата из горящей квартиры, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пожар случился 8 июня в Лысьве на улице Смышляева. Пока мама была на работе, старшая сестра осталась дома с младшим братом в квартире на 4 этаже.

Девочка заметила возгорание в комнате матери, разбудила брата и вывела его в подъезд. Она попыталась потушить огонь сама, набрав тазик воды, а затем обратилась за помощью к соседям. Прибывшие пожарные ликвидировали горение.

Автономного дымового пожарного извещателя в квартире не было. Предварительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования: включённое в сеть зарядное устройство оставили без присмотра.

В МЧС напомнили, что пользоваться нужно только сертифицированными зарядными устройствами. Их нужно отключать после зарядки.

«Приобретите для дома огнетушитель и пожарный извещатель», — посоветовали спасатели.

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