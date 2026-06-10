Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае

В Краснодарском крае самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе станицы Калининская. В результате происшествия никто не пострадал. Южная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту инцидента и выясняет обстоятельства случившегося.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: SuperOmsk.ru

В Краснодарском крае самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе станицы Калининская. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

«Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с воздушным судном в Краснодарском крае. Воздушное судно Ан-2 совершило аварийную посадку в районе станицы Калининская Краснодарского края. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По факту инцидента Краснодарская транспортная прокуратура совместно с Межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по Южному федеральному округу проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.