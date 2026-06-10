12-летний зацепер получил ожоги при поездке на крыше электрички в Златоусте

Интересно, что за неделю до этого случая школьник уже попадал в поле зрения транспортной полиции. Тогда он совершил похожую поездку на сцепке грузового поезда, был задержан на станции Златоуст и передан сотрудникам органов внутренних дел. В отношении его матери тогда вынесли предостережение. На этот раз в отношении женщины составили протокол и настоятельно рекомендовали организовать контроль за досугом сына.