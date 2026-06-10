12-летний зацепер получил ожоги при поездке на крыше электрички в Златоусте

В Челябинской области 12-летний школьник решил прокатиться на крыше электропоезда и случайно задел провода. В результате ребенок получил термические ожоги кистей обеих рук, а движение состава пришлось остановить почти на полчаса. Это уже второй эпизод с участием подростка за последнюю неделю — ранее его задерживали за аналогичную поездку на грузовом поезде. Мать зацепера привлекли к административной ответственности, сообщает Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте.
Инцидент произошел в Златоусте, дежурная по станции Аносово заметила ребенка на крыше состава электрички. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что мальчик не может самостоятельно спуститься из-за полученных травм. Ему оказали первую помощь и вызвали скорую. Из-за происшествия движение электропоезда задержалось почти на 30 минут.
Транспортные полицейские сопроводили пострадавшего в травматологическое отделение городской больницы № 3 Златоуста и сообщили о случившемся его матери. В ходе опроса школьник рассказал, что решил стать зацепером, насмотревшись соответствующих роликов в интернете. Помимо этого, он увлекается руферством и снимает на телефон экстремальные видео.
Подросток пояснил, что залез на сцепку вагона электрички во время стоянки на остановочном пункте Заводская. По словам юного экстремала, он успел проехать около 7 километров (две станции). Во время движения он перебрался со сцепки на крышу и случайно задел электропровода, получив ожоги.
Интересно, что за неделю до этого случая школьник уже попадал в поле зрения транспортной полиции. Тогда он совершил похожую поездку на сцепке грузового поезда, был задержан на станции Златоуст и передан сотрудникам органов внутренних дел. В отношении его матери тогда вынесли предостережение. На этот раз в отношении женщины составили протокол и настоятельно рекомендовали организовать контроль за досугом сына.
В настоящее время подросток находится на стационарном лечении. Южно-Уральское линейное управление МВД России на транспорте призывает родителей провести с детьми профилактические беседы и объяснить им смертельные риски зацепинга. Объекты железнодорожной инфраструктуры — зона повышенной опасности.