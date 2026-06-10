У метро «Приморская» начали сносить незаконный павильон

История со сносом здания длится еще с 2000-х годов. Строить на этом месте ТЦ запрещено. Поэтому предпринимателю выдали разрешение на возведение ларька. Со временем он разросся до крупного торгового центра. В 2010 году Смольный постановил, что максимальная площадь уже работавшего на тот момент ТЦ здесь не должна превышать 150 квадратных метров, но здание так и не привели в соответствие с требованиями.