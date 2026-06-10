В Москве при пожаре в многоэтажном доме пострадали три человека

В Москве в районе Солнцево произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Авиаторов. В результате возгорания пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
По данным ведомства, причиной пожара стали ремонтные работы, в ходе которых загорелись балконы и фасад здания. К месту происшествия незамедлительно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи.
«Врачи оказали помощь троим пострадавшим от пожара в районе Солнцево. Двух человек для дальнейшего лечения госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте», — уточняет телеграм-канал «Московская медицина».
Ранее столичная прокуратура подтвердила факт возгорания в многоэтажном доме, уточнив, что огонь распространился по балконным конструкциям. На месте происшествия работали пожарные расчеты, возгорание было ликвидировано.