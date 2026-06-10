Суд на Кубани оштрафовал девушку за пропаганду нетрадиционных отношений

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета выявили в аккаунте девушки фотографии, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также изображения символики организации, признанной на территории РФ экстремистской.