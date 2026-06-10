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Суд на Кубани оштрафовал девушку за пропаганду нетрадиционных отношений

19-летнняя жительница Кубани заплатит штраф за фото на своей странице в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградском районе Краснодарского края суд привлек к административной ответственности 19-летнюю местную жительницу. Поводом для разбирательства стали публикации на ее личной странице в социальной сети.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета выявили в аккаунте девушки фотографии, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также изображения символики организации, признанной на территории РФ экстремистской.

«Участковые уполномоченные полиции установили личность владелицы аккаунта и составили в отношении нее протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.21, 20.3 КоАП РФ», — рассказали в правоохранительных органах.

Рассмотрев представленные материалы, суд признал девушку виновной в совершении правонарушений и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 51 тысячи рублей.