Суд на Кубани оштрафовал девушку за пропаганду нетрадиционных отношений

В Ленинградском районе Краснодарского края суд привлек к административной ответственности 19-летнюю местную жительницу. Поводом для разбирательства стали публикации на ее личной странице в социальной сети.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудники полиции в ходе мониторинга интернета выявили в аккаунте девушки фотографии, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также изображения символики организации, признанной на территории РФ экстремистской.
«Участковые уполномоченные полиции установили личность владелицы аккаунта и составили в отношении нее протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.21, 20.3 КоАП РФ», — рассказали в правоохранительных органах.
Рассмотрев представленные материалы, суд признал девушку виновной в совершении правонарушений и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 51 тысячи рублей.