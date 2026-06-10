Водитель пострадал в ДТП с КамАЗом на федеральной трассе в Прикамье

Водитель легковушки пострадал в ДТП с КамАЗом на федеральной трассе под Краснокамском, сообщает МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования».
Авария случилась вечером 9 июня на 1051-м километре трассы М-12 (Кострома — Шарья — Киров — Пермь). Сигнал о ДТП поступил в 20:54. На место выехали спасатели аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗЭП» и экстренные службы.
Прибывшие специалисты провели противопожарные мероприятия. Водитель легкового автомобиля пострадал и был передан бригаде скорой помощи.
«Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефону ЕДДС — 112», — напомнили пермякам спасатели.
Напомним, в Соликамске произошло массовое ДТП с 7 машинами. Одна из фур вылетела в кювет и перевернулась на бок. Также легковой автомобиль сильно пострадал.