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Водитель пострадал в ДТП с КамАЗом на федеральной трассе в Прикамье

Сигнал об аварии поступил в 20:54.

Водитель легковушки пострадал в ДТП с КамАЗом на федеральной трассе под Краснокамском, сообщает МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования».

Авария случилась вечером 9 июня на 1051-м километре трассы М-12 (Кострома — Шарья — Киров — Пермь). Сигнал о ДТП поступил в 20:54. На место выехали спасатели аварийно-спасательного формирования МКУ «УГЗЭП» и экстренные службы.

Прибывшие специалисты провели противопожарные мероприятия. Водитель легкового автомобиля пострадал и был передан бригаде скорой помощи.

«Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефону ЕДДС — 112», — напомнили пермякам спасатели.

Напомним, в Соликамске произошло массовое ДТП с 7 машинами. Одна из фур вылетела в кювет и перевернулась на бок. Также легковой автомобиль сильно пострадал.