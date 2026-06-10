«Бабушка-наркокурьер» взяла на дело внука: история закончилась колонией

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 5 февраля 2026 года женщина, имея умысел на сбыт, прибыла в Еткульский район. Для конспирации она использовала данные из приложения на мобильном телефоне, чтобы найти тайник, откуда забрала пакет с запрещенным веществом массой более 3 кг (3002,7 г).