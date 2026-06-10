Мастер сервисного центра в Петербурге слил интимные фото клиентки и получил срок

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на полгода. Из его зарплаты будут удерживать 10% в пользу государства. Кроме того, гражданский иск потерпевшей удовлетворен полностью — мужчина выплатит девушке 250 тысяч рублей.