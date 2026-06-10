Крымчанин избил тещу и зарезал тестя: его посадили на 10 лет

Как сообщалось ранее, трагедия произошла днем 25 января в селе Уютное. В квартире на улице Кирова во время застолья крымчанин избил руками и ногами тещу. Он нанес множественные удары в область головы и туловища родственницы. Далее обвиняемый напал на тестя. Он несколько раз ударил его руками по лицу, а затем ранил ножом. В результате пострадавший скончался.