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Крымчанин избил тещу и зарезал тестя: его посадили на 10 лет

Житель Сакского района Крыма зарезал своего тестя и получил 10 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Сакском районе Крыма 42-летнего жителя села Уютное признали виновным в убийстве 65-летнего тестя и причинении средней тяжести вреда здоровью 60-летней тещи. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла днем 25 января в селе Уютное. В квартире на улице Кирова во время застолья крымчанин избил руками и ногами тещу. Он нанес множественные удары в область головы и туловища родственницы. Далее обвиняемый напал на тестя. Он несколько раз ударил его руками по лицу, а затем ранил ножом. В результате пострадавший скончался.

Было возбуждено уголовное дело. Житель Сакского района дал признательные показания. Кроме того, он рассказал об обстоятельствах преступления. Крымчанина заключили под стражу. Суд признал жителя республики виновным. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

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