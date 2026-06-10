В ЛНР при атаках ВСУ погиб подросток и двое мирных жителей пострадали

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике погиб 17-летний юноша и пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
В Ирмино украинский FPV-дрон атаковал подростков на питбайках. 17-летний юноша погиб на месте, еще одного 16-летнего пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями.
В Троицком муниципальном округе под удар попал гражданский автомобиль. Машина загорелась, водитель получил ранения и был осмотрен медиками на месте происшествия.
Леонид Пасечник выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.