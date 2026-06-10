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В ЛНР при атаках ВСУ погиб подросток и двое мирных жителей пострадали

Атака украинского дрона в Ирмино привела к гибели 17-летнего юноши, еще один 16-летний подросток госпитализирован с осколочными ранениями. В Троицком муниципальном округе под обстрел попал автомобиль, водитель получил ранения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике погиб 17-летний юноша и пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Ирмино украинский FPV-дрон атаковал подростков на питбайках. 17-летний юноша погиб на месте, еще одного 16-летнего пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями.

В Троицком муниципальном округе под удар попал гражданский автомобиль. Машина загорелась, водитель получил ранения и был осмотрен медиками на месте происшествия.

Леонид Пасечник выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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