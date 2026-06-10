На Урале вступил в силу приговор экс-главе фирмы регоператора

Сама же экс-директор вину не признала. Она настаивала на том, что компания реально сотрудничала с фирмами. А проблема заключалась в том, что возникали препятствия со стороны других лиц. Таким образом, суд назначил бывшему директору три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.