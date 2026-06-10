Четверо нижегородцев оказались под следствием за серию нападений и грабёж

Четверо жителей Нижнего Новгорода попали под следствие за серию нападений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
8 июля 2025 года трое мужчин (21, 23 и 34 года) возле сквера на улице Премудрова избили двоих молодых людей. Во время драки у одного пострадавшего слетели с руки смарт‑часы — их забрал один из нападавших.
Спустя несколько дней те же люди выпивали неподалёку от одного из домов на той же улице. Увидев такси, они набросились на водителя, разбили стёкла машины и прыгали по автомобилю. Проходившая мимо семейная пара попыталась вмешаться — и тоже получила побои.
На место приехал патруль ППСп и задержал нескольких участников драки.
Против мужчин завели уголовные дела сразу по нескольким статьям — за хулиганство, грабёж, порчу имущества и причинение тяжких телесных повреждений.
21‑летнего и 34‑летнего подозреваемых взяли под стражу, 23‑летнего отправили под домашний арест, а 24‑летнего — отпустили под подписку о невыезде. У всех есть судимости, при этом трое нигде официально не работают.
Ранее сообщалось, что жительницу Дзержинска подозревают в фиктивной регистрации трёх иностранцев.