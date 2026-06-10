Четверо нижегородцев оказались под следствием за серию нападений и грабёж

Спустя несколько дней те же люди выпивали неподалёку от одного из домов на той же улице. Увидев такси, они набросились на водителя, разбили стёкла машины и прыгали по автомобилю. Проходившая мимо семейная пара попыталась вмешаться — и тоже получила побои.