24-летний воронежец пытался украсть смартфон у школьницы в автобусе

Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор 24-летнему местному жителю, который пытался отобрать смартфон у школьницы. За покушение на грабеж с применением насилия суд назначил мужчине полтора года принудительных работ. К тому же 10% его зарплаты будет удерживаться в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 10 июня.