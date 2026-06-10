Адвокату Жанне Калегиной продлили домашний арест до сентября

Жанна Калегина ранее представляла интересы Андрея Шевнина, которого сейчас судят за изнасилование и убийство двух школьниц в 1994 году. Другой адвокат Андрея Шевнина, Алексей Рябцев, был отправлен под домашний арест в феврале по аналогичному обвинению. Всего по уголовному делу о подкупе свидетелей фигурируют пять человек.