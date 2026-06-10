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Адвокату Жанне Калегиной продлили домашний арест до сентября

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 16 сентября домашний арест адвокату Жанне Калегиной. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Она обвиняется в подкупе свидетеля с целью дачи ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и в приготовлении к аналогичному преступлению (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, в конце 2025 года Калегина совместно с сообщниками подкупила одного из свидетелей по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности и предпринимала действия для установления контакта с другим свидетелем с целью его последующего подкупа.

Жанна Калегина ранее представляла интересы Андрея Шевнина, которого сейчас судят за изнасилование и убийство двух школьниц в 1994 году. Другой адвокат Андрея Шевнина, Алексей Рябцев, был отправлен под домашний арест в феврале по аналогичному обвинению. Всего по уголовному делу о подкупе свидетелей фигурируют пять человек.