Адвокату Жанне Калегиной продлили домашний арест до сентября

По версии следствия, в конце 2025 года Калегина совместно с сообщниками подкупила одного из свидетелей по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности и предпринимала действия для установления контакта с другим свидетелем с целью его последующего подкупа.
Жанна Калегина ранее представляла интересы Андрея Шевнина, которого сейчас судят за изнасилование и убийство двух школьниц в 1994 году. Другой адвокат Андрея Шевнина, Алексей Рябцев, был отправлен под домашний арест в феврале по аналогичному обвинению. Всего по уголовному делу о подкупе свидетелей фигурируют пять человек.