На Кубани часть АЗС закрылись: очереди из 100 машин выстраиваются за бензином

На 10 июня временно приостановили выдачу топлива 15 заправок в Краснодаре и пяти районах края. Такие данные приводит оперативный штаб Кубани.
По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, проблемы возникли на небольших частных автозаправочных станциях в следующих районах: Краснодар — городская часть; Красноармейский район; Кущевский район; Славянский район; Усть-Лабинский район.
По официальным данным, из более тысячи заправочных станций в крае временно не отпускают топливо только на 15 АЗС. Это составляет менее 1,5% от всего рынка.
На территориях семи заправок Темрюкского района (соседствующего с Республикой Крым) отмечаются серьезные очереди — от 20 до 100 транспортных средств. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме.
Очереди сформировались из-за увеличения потребительского спроса, особенно в преддверии курортного сезона. Туристы и местные жители активно закупают бензин для поездок к Черному морю.
Из-за увеличения потребительского спроса предприятия организовали дополнительные поставки топлива.