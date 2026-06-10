Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

В Салаватском районе Башкортостана в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Трагедия произошла утром 10 июня в населенном пункте Новые Каратавлы на улице Юрюзани. К моменту прибытия пожарных дом размером 6 на 6 метров был полностью охвачен огнем. После ликвидации возгорания при разборе конструкций спасатели обнаружили тела троих несовершеннолетних в возрасте 6, 8 и 11 лет.
На месте происшествия выезжал начальник регионального управления МЧС Владимир Горин. Обстоятельства и причины смертельного пожара устанавливают дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники следственных органов. С родственниками погибших работают психологи МЧС.