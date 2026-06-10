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Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Утром 10 июня в селе Новые Каратавлы Салаватского района Башкортостана произошел пожар в частном доме. К моменту прибытия спасателей строение было полностью охвачено огнем. После ликвидации возгорания при разборе конструкций были обнаружены тела троих детей в возрасте 6, 8 и 11 лет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Салаватском районе Башкортостана в результате пожара в частном доме погибли трое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

Трагедия произошла утром 10 июня в населенном пункте Новые Каратавлы на улице Юрюзани. К моменту прибытия пожарных дом размером 6 на 6 метров был полностью охвачен огнем. После ликвидации возгорания при разборе конструкций спасатели обнаружили тела троих несовершеннолетних в возрасте 6, 8 и 11 лет.

На месте происшествия выезжал начальник регионального управления МЧС Владимир Горин. Обстоятельства и причины смертельного пожара устанавливают дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники следственных органов. С родственниками погибших работают психологи МЧС.

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