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В Прикамье 13-летняя сестра спасла из огня младшего брата

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома.

Источник: Комсомольская правда

В Лысьве подросток предотвратил большую беду. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже одного из многоквартирных домов на ул. Смышляева в Лысьве.

Старшая сестра осталась дома с младшим братом, ребята ждали с работы маму. Девочка почувствовала запах гари из комнаты матери. Войдя в нее, она увидела огонь. Подросток немедля разбудила и вывела брата в подъезд. После этого попыталась самостоятельно потушить огонь водой из тазика. Поняв, что не справляется, обратилась за помощью к соседям, которые вызвали пожарных.

Прибывшие на место пожара огнеборцы ликвидировали горение в квартире. По факту пожара проводится проверка.

«Предварительной причиной возгорания является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В сети было оставлено без присмотра включенное зарядное устройство», — сообщили в краевом ГУ МЧС России.

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