В Прикамье 13-летняя сестра спасла из огня младшего брата

Старшая сестра осталась дома с младшим братом, ребята ждали с работы маму. Девочка почувствовала запах гари из комнаты матери. Войдя в нее, она увидела огонь. Подросток немедля разбудила и вывела брата в подъезд. После этого попыталась самостоятельно потушить огонь водой из тазика. Поняв, что не справляется, обратилась за помощью к соседям, которые вызвали пожарных.