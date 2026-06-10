В Свердловской области оказался под угрозой исчезновения сибирский углозуб

— При том, что их достаточно много, они чувствительны к изменениям среды. В этом сезоне мы обнаруживаем исчезновение ряда популяций или резкое сокращение их численности, которое говорит, что мы не зря включили этот вид в Красную книгу, — отметил Владимир Вершинин.