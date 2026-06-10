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Количество ландшафтных пожаров сократилось в шесть раз в Нижегородской области

В 2026 году произошло всего 73 случая, а в 2025 году — более 400.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области в 2026 году наблюдается уменьшение ландшафтных пожаров. Их количество сократилось в шесть раз: с 400 случаев в прошлом году до 73 в этом. Об этом рассказал заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

По словам Сергея Большакова, после весны, когда сухая трава перестаёт гореть и вырастает зелёная растительность, риски смещаются на лесные участки.

— Если брать непосредственно лесные пожары, которые также входят в общую статистику по ландшафтным пожарам, то в текущем году зарегистрировано всего три лесных пожара. В прошлом году в аналогичный период их было 17, то есть и здесь мы наблюдаем снижение, — сказал он.

Нижегородцам напоминают, что с 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные требования и ограничивает посещение лесов при 4−5 классе пожарной опасности. Нарушение требований пожарной безопасности в период особого режима влечёт серьёзные штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

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