Количество ландшафтных пожаров сократилось в шесть раз в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2026 году наблюдается уменьшение ландшафтных пожаров. Их количество сократилось в шесть раз: с 400 случаев в прошлом году до 73 в этом. Об этом рассказал заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».