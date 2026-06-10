73 возгорания сухой травы произошло в Нижегородской области с начала года

73 случая возгорания сухой травянистой растительности было зафиксировано на территории Нижегородской области с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы — начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Большаков в ходе пресс-конференции 10 июня.
За аналогичный период прошлого года произошло более 400 таких пожаров, то есть их число снизилось более чем в пять раз. Пиковые показатели (максимальное количество пожаров за сутки) также различаются: в текущем сезоне происходило максимум 9 пожаров за день, в прошлом — 29 таких происшествий за сутки.
«Два-три года назад пиковые показатели достигали значений в 60−70 пожаров за сутки. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на данный момент пожароопасный сезон проходит спокойно», — отметил Сергей Большаков.
Что касается лесных пожаров, то, по словам Большакова, на данный момент зафиксировано всего 3 таких случая (аналогичный период прошлого года — 17 пожаров).
«Напомню, что с 30 апреля в нашей области действует особый противопожарный режим, которым предусмотрены ограничения на посещение лесов. На сайте регионального министерства лесного хозяйства в ежедневном режиме обновляется карта пожарной опасности. На ней отмечаются районы, где действует запрет на посещение лесов. Любой желающий всегда может ознакомиться с этой информацией, прежде чем отправиться в лес».
В рамках особого противопожарного режима (помимо запрета на посещение лесов) запрещается использование открытого огня на территориях лесного фонда и прилегающих участках, на землях сельскохозяйственного назначения. На приусадебных участках нельзя сжигать мусор и разводить костры.
«Нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечет наложение штрафов на граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей», — напомнил Сергей Большаков.
90% всех пожаров техногенного характера приходится на жилые дома, а 70% случаев гибели в таких пожарах также приходится на жилой сектор. Количество техногенных пожаров в этом году снизилось на 23%, но число погибших в них наоборот растет. В текущем году уже произошло три происшествия с групповой гибелью людей (в том числе — пять детей).
«Наша главная задача — изменить отношение людей к теме пожарной безопасности. Многие думают, что пожар никогда их не коснется, но это ошибочное мнение. Результаты опроса показали, что такое простое устройство, как автономный дымовой пожарный извещатель, установлен лишь у 28% населения. Оставшиеся 72% либо вообще не знают про это, либо не считают нужным устанавливать извещатель. Подобные устройства должны быть установлены в каждом доме. Это поможет предотвратить пожар на его ранней стадии, особенно если возгорание начнется ночью. За последние пять лет, благодаря установленным извещателям, было спасено более 50 жителей Нижегородской области», — резюмировал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы — начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Большаков.
В регионе действует программа по закупке и установке автономных дымовых пожарных извещателей для многодетных, неблагополучных и малоимущих семей. На данный момент установлено около 95 тысяч подобных устройств.
Напомним, что с 10 по 16 июня прогнозируется высокая пожароопасность в лесах и на торфяниках Нижегородской области.