73 возгорания сухой травы произошло в Нижегородской области с начала года

«Наша главная задача — изменить отношение людей к теме пожарной безопасности. Многие думают, что пожар никогда их не коснется, но это ошибочное мнение. Результаты опроса показали, что такое простое устройство, как автономный дымовой пожарный извещатель, установлен лишь у 28% населения. Оставшиеся 72% либо вообще не знают про это, либо не считают нужным устанавливать извещатель. Подобные устройства должны быть установлены в каждом доме. Это поможет предотвратить пожар на его ранней стадии, особенно если возгорание начнется ночью. За последние пять лет, благодаря установленным извещателям, было спасено более 50 жителей Нижегородской области», — резюмировал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы — начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Большаков.