Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4 тысячи нелегальных мигрантов депортировали из Петербурга с начала года

Больше всего среди высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана.

Источник: ГУ ФССП по Петербургу

Судебные приставы Петербурга с начала года препроводили до пограничного контроля в аэропорту «Пулково» 4050 иностранцев. Все они нарушили правила пребывания в России. Решение о выдворении принял суд.

Больше всего среди высланных — граждане Узбекистана и Таджикистана. Также в списке оказались выходцы из Азербайджана, Пакистана, Нигерии, Ливана, Иордании, Судана и даже Бразилии. Некоторые из них вовсе не имеют гражданства.

— Каждого нарушителя привлекли к административной ответственности по статье, которая наказывает за незаконный въезд в страну или нарушение режима пребывания, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

Для сравнения, за весь прошлый год из Петербурга выслали 8126 мигрантов. То есть за первые пять месяцев 2026 года приставы выдворили почти половину от прошлогоднего показателя.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше