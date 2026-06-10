Поиски семьи Усольцевых приостановили для выбора дальнейшей стратегии

В Красноярском крае следственные органы определяют стратегию дальнейших поисков семьи Усольцевых. Специалисты обдумывают два возможных подхода к организации розыска, сообщает RT.
Ранее проводившиеся с 4 по 9 июня поисковые мероприятия на данный момент временно прекращены. Один из вариантов продолжения поисков — детально обследовать территорию рядом с местом, где в последний раз фиксировался сигнал телефона Сергея Усольцева, разбив ее на небольшие участки размером 10−20 метров и тщательно изучив каждый уголок таежной местности. Другой вариант — расширить радиус поисков.
В спасательной операции задействованы опытные специалисты, которым оказывают содействие местные охотники. Однако сложный ландшафт — густая тайга и пересеченная гористая местность — создает серьезные трудности: порой сами участники поисков подолгу не могут сориентироваться и найти верный путь. Кроме того, в ходе операции неоднократно фиксировались встречи с крупными взрослыми медведями.
Сейчас поиски приостановлены для анализа результатов проведенных работ. После этого будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков или об исследовании конкретных участков местности.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года недалеко от Кутурчина. Семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка. С тех пор о них ничего не известно.
Активные поиски семьи завершились в октябре 2025 года и перешли в режим точечных задач. Возобновилась операция 4 июня после наступления теплой погоды. Поиски ведутся в рамках уголовного дела, возбужденного после пропажи Усольцевых.