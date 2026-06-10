Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС сообщило о росте числа погибших на пожарах в Нижегородской области

С начала 2026 года произошло уже три пожара, в которых погибло пятеро детей.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области фиксируется уменьшение количества техногенных пожаров — на 23%. При этом люди погибают в подобных происшествиях все чаще. Как рассказали в ГУ МЧС по региону на пресс-конференции для СМИ, которую посетил корреспондент «КП-Нижний Новгород», с начала 2026 года зафиксировано три пожара с групповой гибелью людей, среди погибших — пятеро детей.

Как отметили в МЧС, 90% всех неприродных пожаров приходится на жилой сектор, 70% погибших найдены в обгоревших домах и квартирах.

— Причинами в первую очередь являются неосторожное обращение с огнём, аварийный режим действующего электрооборудования и неправильная эксплуатация печного отопления, — сказал заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков.

Проблема, по словам представителя МЧС, в том, что многие жители уверены: пожар их никогда не коснётся. Однако защитить себя и близких можно с помощью автономного дымового пожарного извещателя. За последние пять-шесть лет благодаря вовремя сработавшим извещателям в Нижегородской области было спасено более 50 человек, в том числе 17 детей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше