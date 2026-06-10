МЧС сообщило о росте числа погибших на пожарах в Нижегородской области

Проблема, по словам представителя МЧС, в том, что многие жители уверены: пожар их никогда не коснётся. Однако защитить себя и близких можно с помощью автономного дымового пожарного извещателя. За последние пять-шесть лет благодаря вовремя сработавшим извещателям в Нижегородской области было спасено более 50 человек, в том числе 17 детей.