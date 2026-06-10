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Почти 1000 воронежцев после укусов клещей потребовалась помощь врачей

В медицинские учреждения обратились 992 человека.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области 992 человека обратились в медицинские учреждения после присасывания клещей с начала сезона их активности. Данными, актуальными на 8 июня, поделились в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 10 июня.

В целях профилактики укусов членистоногих в местах массового пребывания и отдыха населения проводятся акарицидные обработки. Работы уже провели на площади 1198,8 га, включая 294,82 га территорий летних оздоровительных учреждений.

Эффективность мероприятий составляет 100%. По словам специалистов, клещи на обработанных территориях не были обнаружены.