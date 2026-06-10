Резервисты «БАРС-НН» уничтожили четыре БПЛА за два дня

Напомним, что в Нижегородской области сформировали мобилизационный резерв «БАРС-НН», членов которого смогут привлекать для охраны объектов энергетики и инфраструктуры от вражеских атак. В их ряды вступили 15 глав районов: на весь период контракта они будут получать зарплату, современную экипировку и обмундирование. Также на время военных сборов за ними сохраняются рабочее место и зарплата, их обеспечивают страховкой, медпомощью и бесплатным питанием.