Резервисты «БАРС-НН» уничтожили четыре БПЛА за два дня

Резервисты «БАРС-НН» за два дня уничтожили четыре вражеских БПЛА в Нижегородской области. Эти беспилотники, по словам главы Павловского округа Алексея Кириллова, летели на одно из предприятий топливно-энергетического комплекса.
Как рассказал командир одной из мобильных огневых групп с позывным «Опер», ликвидировать дроны удалось благодаря новому виду вооружения.
«Раньше наши группы проходили подготовку в одном из учебных центров Минобороны РФ. Теперь новое вооружение помогает более качественно выполнять задачи, потому что оно быстрое в развертывании и очень точное. Во время атаки на наше предприятие мы в кратчайшие сроки обезвредили сразу три беспилотника», — рассказал резервист «Опер».
Напомним, что в Нижегородской области сформировали мобилизационный резерв «БАРС-НН», членов которого смогут привлекать для охраны объектов энергетики и инфраструктуры от вражеских атак. В их ряды вступили 15 глав районов: на весь период контракта они будут получать зарплату, современную экипировку и обмундирование. Также на время военных сборов за ними сохраняются рабочее место и зарплата, их обеспечивают страховкой, медпомощью и бесплатным питанием.
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