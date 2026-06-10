Водитель без прав и с «закладкой» пытался откупиться от полиции в воронежском Борисоглебске

Понимая, что в отношении него могут составить сразу несколько протоколов (управление без прав и факт употребления наркосодержащих препаратов), нарушитель решил решить вопрос деньгами. Мужчина положил 10 тысяч рублей под панель служебного автомобиля ДПС, а еще 5 тысяч попытался подсунуть под куртку сотруднику наркоконтроля. Взятка предназначалась за заведомо незаконное бездействие — чтобы полицейские не оформляли административные материалы и отпустили его.