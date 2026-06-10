Астраханец угнал каршеринг, чтобы покататься по ночному Петербургу

Ночью 7 марта 28-летний приезжий гулял по проспекту Маршала Жукова и заметил припаркованную машину. Он решил на ней прокатиться, но дверь оказалась заперта, ключей у него не было. Тогда мужчина разбил пассажирское стекло, забрался внутрь, запустил двигатель и поехал.