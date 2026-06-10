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Под Воронежем компания выплатит 300 тысяч пострадавшему на производстве слесарю

В Калачеевском районе 62-летний слесарь пострадал из-за нарушения в организации труда.

Источник: Комсомольская правда

В Калачеевском районе 62-летний слесарь-ремонтник получил травму средней тяжести во время работы на предприятии АО «Кристалл». Причиной стали нарушения в организации процесса и отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 10 июня.

Чтобы защитить права пенсионера, прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

Дело завершилось примирением сторон. Компания заключила с работником соглашение, по которому обязуется выплатить ему 300 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.

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