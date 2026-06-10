Под Воронежем компания выплатит 300 тысяч пострадавшему на производстве слесарю

В Калачеевском районе 62-летний слесарь-ремонтник получил травму средней тяжести во время работы на предприятии АО «Кристалл». Причиной стали нарушения в организации процесса и отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 10 июня.